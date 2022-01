Region Sjælland om lægemanglen: Vi arbejder på en lokal løsning i Horslunde

Den 1. maj står borgerne i Horslunde på Lolland til at miste deres eneste lægetilbud. Den skæbne har allerede ramt mange andre byer på den lægefattige ø. Hos Region Sjælland arbejdes der på højtryk for at finde en ny og lokal løsning, forklarer direktør.