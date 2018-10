Overlæge om massefyring i Region Sjælland: Vi kan ikke undvære mere personale

22 læger står til at blive fyret i Region Sjælland. Formand for overlægeforeningen i regionen kan ikke se, hvordan man kan undvære flere læger, da der i forvejen er speciallægemangel.

Fyringerne af 317 sundhedsfaglige, som Region Sjælland står over for, presser personalet. Regionen mangler i forvejen speciallæger, og yderligere fyringer vil føre til et fald i kvaliteten af arbejdet, mener formanden for det regionale overlægeråd. »Det er svært at forestille sig, hvordan vi kan undvære flere overlæger. Vi har i forvejen har færre speciallæger i […]