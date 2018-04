I weekenden blev staten, regionerne og kommunerne enige om en ny overenskomst med alle de faglige organisationer. Få overblik over, hvad den nye overenskomst betyder for dig.

Efter flere ugers forhandlinger blev arbejdsgiver og de faglige organisationer enige om en ny overenskomst for alle offentlige ansatte i weekenden.

Det betyder, at en storkonflikt for mere end 750.000 offentligt ansatte indtil videre er afblæst. Det er nu op til de enkelte faglige organisationer at stemme om de enkelte aftaler. Hvis det bliver et ja, vil en storkonflikt definitivt være afblæst. Hvis en organisation forkaster forliget, vil en konflikt kun bryde ud for det pågældende område.

De tre knaster gennem forhandlingerne har været den betalte spisepause, lønrammen og lærernes arbejdstid, som parterne nu er nået til enighed om på det statslige, regionale og kommunale område.

De faglige organisationer har fået indrømmelser på alle tre knaster, som overordnet indeholder en lønstigning, der er parallel med det private arbejdsmarked og en overenskomstsikret betalt spisepause.

Yngre Læger, Overlægeforeningen, FAS og FADL er repræsenteret af Akademikerne (AC), hvor formand for Yngre Læger Camilla Rathcke har siddet ved forhandlingsbordet på det kommunale og regionale område.

Den nye overenskomst skal til afstemning i de forskellige faglige organisationer 11. maj. I de fleste organisationer sendes aftalen til urafstemning blandt medlemmerne, mens det i andre organisationer godkendes eller forkastes af et repræsentantskab. Resultaterne af afstemningerne skal være klar 6. juni.