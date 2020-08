Aalborg Universitetshospitals ortopædkirurgiske afdeling i Hjørring har indført videokonsultationer ved opfølgning på patienter, der har gennemgået visse typer af skulderoperationer. Det betyder, at nordjyske patienter kan blive hjemme foran computeren eller mobilen og demonstrere skulderbevægelser for lægen, når han eller hun skal vurdere resultatet af en operation.

»Et af vores fokusområder er respekt for patienternes tid, og her kan øget brug af digitale løsninger være en måde at gøre tingene mere fleksible for patienterne, uden at det går ud over kvaliteten. I et pilotprojekt afprøver vi derfor nu, om video kan bruges til efterkontroller, hvor vi skal vurdere patienternes kliniske tilstand,« udtaler overlæge Carsten Bo Perlick i en pressemeddelelse fra Region Nordjylland.

Test på 100 patienter

De første videomøder blev gennemført i begyndelsen af august, og i første omgang er der tale om kontroller efter bestemte skulderoperationer, hvor lægen skal vurdere patientens almene tilstand gennem samtale og ved forskellige bevægekontroller.

»Vi vil fortsat have brug for at se patienterne fysisk, hvis der er tale om operationer, hvor vi skal kontrollere med røntgen eller ultralyd. Men efter f.eks. pladsskabende operationer eller operationer for slidgigt, og er der tale om patienter, vi kender godt, kan det i mange tilfælde være lige så godt at gennemføre kontrollen over en videoforbindelse,« siger Carsten Bo Perlick.

Forsøget med videokontroller er i en pilotfase, hvor 50 patienter skal tilbydes videokonsultation, mens andre 50 tilbydes almindelig kontrol. Hvis erfaringerne fra videokonsultationerne matcher ’traditionelle’ kontroller, forventer Carsten Bo Perlick, at video bliver indført som et fast tilbud, som på sigt også kommer til at omfatte andre typer ortopædkirurgiske patienter.