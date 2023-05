En hurtig indsats med operation inden for seks timer efter ankomst til hospital har på ét år reduceret dødeligheden efter akut kirurgi inden for 90 dage fra 18,5 til 16,4 pct. Det viser årsrapporten for 2022 fra Akut Kirurgi Databasen i RKKP, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram. I en udtalelse fra RKKP siger formanden for styregruppen for akut Kirurgi Databasen, cheflæge Peter Olsen Svenningsen fra Nordsjællands Hospital, at det er det massive fokus på området, som nu afspejles i mortaliteten. Patienter med...