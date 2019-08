Ortopædkirurger: Vi bevæger os væk fra kirurgien

Ortopædkirurgerne vælger i stigende grad at behandle konservativt frem for kirurgisk. Det er blevet en trend, siger Lægevidenskabelige Selskaber.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Når et brud i skulderen skal behandles hos ældre mennesker, bliver armen i stigende grad sat i slynge frem for at blive opereret. Konservativ behandling er en tendens, der breder sig inden for flere kirurgiske specialer. Det skyldes blandt andet, at mere og mere forskning anbefaler at undgå brugen af kirurgi ved forskellige lidelser, herunder […]