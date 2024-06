Internationalt studie: Behandling kan reducere risiko for progression til psoriasisgigt

Muligheden for at forhindre psoriasis i at udvikle sig til psoriasisgigt og et studie, der viser, at behandlingsstop med bisfosfonat eller denosumab til kvinder med osteoporose efter menopausen øger risiko for knoglebrud tog overskrifterne på første dag af den årlige kongres for European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR).