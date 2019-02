Nyt studie skal afgøre, om samtlige danske gravide skal screenes for diabetes

Nyt studie skal undersøge, om WHO’s retningslinjer for screening af graviditetsrelateret diabetes blandt gravide skal indføres i Danmark. Indføres retningslinjerne, kan samtlige gravide fremadrettet screenes for diabetes.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et nyt studie skal nu afgøre, om læger årligt skal screene samtlige 65.000 gravide i Danmark for graviditetsrelateret diabetes. Danmark har tidligere været varsom med at screene alle gravide, fordi det er for dyrt. I dag screener lægerne derfor kun 30-40 pct. af de gravide kvinder, der er svarende til mellem 20.000 og 26.000 kvinder. […]