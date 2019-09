Fedme markant større risikofaktor for type 2-diabetes end livsstil og genetik

Fedme øger risikoen for at udvikle type 2-diabetes markant mere end både uhensigtsmæssig livsstil og genetisk disposition, viser dansk kohorteundersøgelse præsenteret på EASD.

BARCELONA (Dagens Medicin) – Uafhængigt af en eventuel genetisk disposition for at udvikle type 2-diabetes giver både fedme og en uhensigtsmæssig livsstil en markant højere risiko. Fedme er forbundet med en næsten seksdoblet risiko for at udvikle type 2-diabetes i forhold til normalvægt, mens forskellen på høj og lav genetisk risiko, og uhensigtsmæssig versus hensigtsmæssig […]