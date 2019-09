Resultat styrker rationalet om, at det er en god idé at sørge for bred D-vitamin-dækning i befolkningen, da det kan forhindre tidlige dødsfald og ikke er forbundet med negative effekter ved høje niveauer.

Nye forskning, som netop er blevet præsenteret på den årlige kongres for European Association for the Study of Diabetes (EASD), viser, at mangel på D-vitamin er stærkt forbundet med øget risiko for dødsfald, specielt blandt unge og midaldrende og blandt personer med type 2-diabetes. I forskningen, der er foretaget af læge Rodrig Marculescu fra Medical […]