Hyppige skift i HbA1c kan være drevet af forskellige kliniske faktorer, herunder variation i kost og livsstil, eller at man skifter til et andet diabetesmiddel eller stopper med at tage sin medicin.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Kristian SjøgrenForskning, der netop er blevet præsenteret på den årlige kongres for European Society for the Study of Diabetes (EASD), viser, at patienter med den højeste variation i deres blodsukkermålinger fra måling til måling har mere end dobbelt så høj risiko for at dø som patienter med stabile blodsukkerniveauer. Målinger af blodsukkeret (HbA1c) er standard […]