Græsk metaanalyse af mere end to mio. kvinder viser, at assisteret graviditet øger risikoen for at udvikle graviditetsdiabetes med 53 pct. sammenlignet med normal undfangelse.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Kristian SjøgrenKvinder, som føder efter at være blevet assisteret til at blive gravide, herunder ved hjælp af IVF, har højere risiko for at udvikle graviditetsdiabetes. Det viser en metaanalyse med mere end 2 mio. kvinder. Resultatet er netop offentliggjort på den årlige kongres for European Society for the Study of Diabetes (EASD), der er i […]