Ifølge et nyt studie, som netop er blevet præsenteret på den årlige kongres for European Association for the Study of Diabetes (EASD), har chauffører, rengøringspersonale og fabriksarbejdere den højeste risiko for at udvikle type 2-diabetes. Resultaterne er også publiceret i Diabetologica. Den forøgede risiko for at udvikle type 2-diabetes er koblet til forskellige livsstilsfaktorer, der […]