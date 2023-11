Brugen af ultralydsscannere i almen praksis rummer et enormt potentiale inden for diagnosticering af patienter. For det første kan brug af ultralyd sikre, at patienter bliver henvist til det rette sted på sygehusene, ligesom en ultralydsscanner i de rette hænder kan stille en tidlig diagnose eller bruges til at fortælle patienten, at alt er okay. Udbredt brug af ultralyd i almen praksis har potentialet til at forbedre tilgangen til patienter med forskellige problemstillinger, men det er vigtigt, at det bliver...