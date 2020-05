Nyt studie: Overvægtige børn har forøget risiko for at udvikle alvorlig hudsygdom senere i livet

Et nyt dansk studie viser, at der er en klar sammenhæng mellem både fødselsvægt og overvægt i barndommen og risikoen for at udvikle den alvorlige hudsygdom Hidrosadenitis suppurativa (HS). Men ifølge studiet neutraliseres den øgede risiko, hvis det overvægtige barn i løbet af skoletiden bliver normalvægtig.