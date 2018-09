Nyt projekt vil gøre det nemmere for patienter at dele sundhedsdata

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Bedre og simplere brug af sundhedsdata skal medvirke til at udvikle nye modeller for effektive, personlige og sammenhængende patientforløb. Det er målet for et nyt forskningsprojekt. Innovationsfonden har skudt 20 mio. kr. i projektet, der vil samle danskernes data fra det offentlige sundhedssystem og koble dem med data fra deres smartphones og andre mobile enheden. […]