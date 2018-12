Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

En ændring i Det Fælles Medicinkort (FMK) har ledt til en fejl, hvor print fra FMK fra 20. august til 4. december fejlagtigt viste, at medicinering var i pause. Det oplyser Sundhedsdatastyrelsen i en pressemeddelelse. Ændringen i FMK betyder, at det er muligt at sætte et begyndelses- og sluttidspunkt for en relevant pause i medicineringen. […]