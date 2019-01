Patienter får én direkte adgang til egen læge over mobilen med ny app. Klare fordele ved app’en for både patienter og lægeklinikkerne, mener PLO-formand.

Omkring 4.000 borgere har siden midten af januar hentet den nye app »Min Læge«. App’en er et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet og PLO, og formålet er at sikre danskerne én direkte adgang til deres egen læge over mobilen. Det skriver parterne i en fælles pressemeddelelse. Via app’en bliver det f.eks. muligt for patienten at […]