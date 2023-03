Influenza er hvert år årsag til mere end 500.000 dødsfald på verdensplan. Især bliver højrisikogrupper ramt. Herunder ældre, personer med diabetes, hjertesygdom eller andre kroniske sygdomme. Det får sundhedsmyndighederne til at anbefale, at alle over 64 år og folk med kroniske sygdomme lader sig vaccinere mod influenza en gang om året. Et nyt studie fra Københavns Universitet og Herlev og Gentofte Hospital støtter nu op om influenzavaccinen. For studiet viser, at flere danskere er villige til at lade sig vaccinere,...