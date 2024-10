Børnelæge tester ny tilgang med håb om at gøre børn fri for fødevareallergi

På Slagelse Sygehus er børnelæge Ann-Marie Malby Schoos i gang med fundamentalt at ændre den måde, som børns allergi over for visse madvarer behandles på. Eller snarere ikke behandles. For hidtil har det heddet sig, at man ‘bare’ skal undgå det, man reagerer på, og så ellers vente og håbe. Sådan tænker Ann-Marie Malby Schoos ikke.