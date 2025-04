Danske Regioner: Psykiatri skal fylde mere under lægeuddannelsen

I et nyt udspil foreslår Danske Regioner at forlænge KBU’en med et halvt år for at give psykiatrien en mere fremtrædende rolle i den enkelte læges uddannelsesforløb. Forslaget skal være med til at afhjælpe specialets store rekrutteringsudfordringer, lyder det.