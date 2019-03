Nye antidoter til NOAK-midler på vej

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Det europæiske lægemiddelagenturs komité for humane lægemidler, CHMP, anbefaler at der gives markedsføringstilladelse til lægemidlet Ondexxya (andexanet alfa). Ondexxya er den første modgift eller antidot, som kan stoppe den blodfortyndende effekt af NOAK-midlerne Eliquis (apixaban) og Xarelto (rivaroxaban ). Dermed er der for første gang siden 2015 kommet konkurrerende antidoter til Praxbind (idaruzicumab), som er […]