Ann-Louise Reventlow-Mourier er ny næstformand i Lægeforeningen. Udover at være ny næstformand for Lægeforeningen er hun desuden formand for Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) og næstformand for Foreningen af Speciallæger (FAS). Ann-Louise Reventlow-Mourier har siddet i Lægeforeningens bestyrelse siden 2020. Det skriver Lægeforeningen i en pressemeddelelse. Ann-Louise Reventlow-Mourier er også formand for Lægeforeningens It- og Digitaliseringsudvalg. Hun overtager næstformandsposten efter Anna Mette Nathan. »Jeg glæder mig meget til at fortsætte mit virke i Lægeforeningens bestyrelse og nu som næstformand. Jeg...