Foreningen af Speciallæger (FAS) skal på udkig efter en ny direktør, når 64-årige Kasper Axel Nielsen fratræder sin stilling. Fratrædelsen kommer efter en gensidig aftale mellem Kasper Axel Nielsen og formand Susanne Wammen, der siger, at fratrædelsen sker, når en afløser er fundet i løbet af 2025 eller i løbet af efteråret 2025. Det fremgår af en pressemeddelelse. »Vi har meget at takke Kasper Axel Nielsen for. Han har siden 2008 været direktør for Foreningen af Speciallæger, og han har...