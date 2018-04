Ny næstformand for Lægeforeningen: Der er masser at tage fat på

Hun har ifølge eget udsagn nogle store sko at fylde ud, men det får hende ikke til at skorte på visionerne. En presset psykiatri og Svendborg-sagen gør, at Kirsten Ilkjær, praktiserende speciallæge i psykiatri, har masser at tage fat på i sin nye post som næstformand for Lægeforeningen.

Lægeforeningen valgte i forrige uge den 58-årige Kirsten Ilkjær som sin nye næstformand. Hun har siddet i Lægeforeningens bestyrelse siden 2016, og er desuden formand for Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Kirsten Ilkjær går til posten som næstformand med tre hovedpunkter, hvor hun sammen med bestyrelsen mener, at det er nødvendigt at sætte ind omgående.

Blå bog Kirsten Ilkjær, 58 år Professionelt

2018: Næstformand for Lægeforeningen 2016: Formand for Foreningen af praktiserende speciallæger (FAPS) 2005: Praktiserende speciallæge i praksissen Klaregade Klinikken i Odense 2002: Speciallæge i psykiatri 1988: Medicin, Odense Universitetshospital Derudover er Kirsten Illkjær godkendt som specialist og supervisor i psykodynamisk psykoterapi af Dansk Psykiatrisk Selskab og Dansk Psykologforening. Hun er uddannet psykoanalytiker i Dansk Psykoanalytisk selskab og godkendt af International Psychoanalytic Association. Hun har også undervist kommende speciallæger i psykiatri og i statistik på PhD kursus på Syddansk Universitet Privat

Kirsten Ilkjær bor i Odense med sin mand. Sammen har de to børn, en voksen datter og en søn på 11 år.

»Lægeforeningen og jeg vil presse på for at få et bedre tilsyn, som vi kan have tillid til. Der har styrelsen et stykke arbejde at gøre, før det kommer dertil. Desuden vil jeg bidrage til Lægeforeningens ambitioner om at støtte op om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Og så er der hele psykiatriudspillet,« siger hun.

Stærk politik og politisk gennemslagskraft

Kirsten Ilkjærs har klare mål for, hvad hun i sin nye stilling skal tage fat på. Hun ser sit forestående arbejde som en opfølgning på tidligere næstformand Michael Duponts store indsats.

»Jeg vil lade mig inspirere af Michael Dupont. Hans ordentlighed, personlige integritet og troværdighed, som han har fremtrådt med, har jeg stor respekt for,« siger hun.

Samarbejdet med Andreas Rudkjøbing ser hun frem til. Hendes ambition er, at de i tæt samarbejde skal bakke op omkring bestyrelsens politik og styrke Lægeforeningens politiske gennemslagskraft.

»Lægeforeningen skal være en forening, som alle læger kan se sig selv i, og som skal samle alle de forskellige læger i landet. Lægeforeningen og jeg skal hele tiden være i dialog, tale med hinanden og være lydhør over for lægerne,« siger hun.

Svendborg-sagen

Efter den meget omdiskuterede Svendborg-sag fortæller Kirsten Ilkjær, at lægerne føler sig udsatte. Det har særligt blandt de yngre læger ført til en større frygt og bekymring for at blive retsforfulgt, også selvom de laver kun mindre fejl.

Hun mener, at den usikkerhed potentielt kan gøre patientsikkerheden mindre. Det øger risikoen for at lægerne ikke handler og gør det, de skal gøre, når de står i en akut situation. Derfor er Lægeforeningen i dialog med styrelsen om, hvordan de fortsat kan sikre patientsikkerheden og den enkelte læge.

»Det er vigtigt, at der er en stor patientsikkerhed. Men samtidigt er det også vigtigt, at styrelsen ikke går efter enkeltpersonen, og ovenikøbet nogle af de yngste og laveste i hierarkiet, som de gjorde i Svendborg-sagen,« siger Kirsten Ilkjær.

Derfor arbejder hun og bestyrelsen i Lægeforeningen for at få, et bedre tilsyn og samtidig for at genvinde tilliden til styrelsen.

Vil skabe kultur for at lære af sine fejl

Kirsten Ilkjær understreger, at hun sammen med bestyrelsen vil arbejde for, at tilsynet og arbejdsgiverne skaber en kultur for at lære af fejl Og det er vigtigt at kigge på, om fejlen snarere skyldes hele organiseringen og måden lægernes arbejde er tilrettelagt på.

»Hvis det er organiseringen af arbejde, der er noget galt med, så er det der, man skal skride ind snarere end over for den enkelte læge, der står i en forvagt,« siger hun.

Kirsten Ilkjær mener desuden, at det er vigtigt med en erkendelse af, at alle begår fejl. Her understreger hun, at det vigtigste er, at det skal give anledning til at lære af fejlene. Derfor vil hun sammen med bestyrelsen have skabt en kultur for at lære at sine fejl.

»Hvis der ikke bliver skabt en læringskultur, så bliver det på sigt farligere for patienterne,« siger hun.

Ændringen skal ifølge Kirsten Ilkjær bl.a. stå i, hvad styrelsen agerer på. Hun fortæller, at Lægeforeningen allerede er i dialog med sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Nyt psykiatriudspil

Formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing har ved sin genvælgelse på formandsposten udtalt, at et løft af psykiatrien står højt på dagsordenen. Derfor er Lægeforeningen kommet med udspillet »Styrk psykiatrien nu«.

Med en post som formand for Lægeforeningens psykiatriudvalg repræsenterer Kirsten Ilkjær Lægeforeningen i spørgsmålet om psykiatrien. Det er ifølge hende et område, som ikke kan vente længere. Her er behov for flere tiltag.

»Det var godt, at området blev tilført flere penge, men det var ikke nok, da antallet af patienter er steget endnu mere, så der nu faktisk er færre penge per patient. Det skal der selvfølgelig rettes op på,« siger hun og fortsætter:

»For det første er der børne- og ungeområdet, hvor vi kan se, at der er kommet mange flere patienter. Der er nødt til at tilføres nogle flere ressourcer bl.a. i form af et mere ensartet tilbud fra kommunerne, da der lige nu er stor forskel fra kommune til kommune,« siger hun.

Desuden hersker et akut behov om flere sengepladser i psykiatrien. Kirsten Ilkjær fortæller, at hendes kolleger inden for psykiatrien finder det frustrerende, at patienter udskrives før tid, og at nytilkomne patienter ikke kan indlægges.

Det nære sundhedsvæsen

Kirsten Ilkjær har sammen med Lægeforeningen også en ambition om at bidrage til at støtte op om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Det er et vigtigt område for hende og foreningen. Derfor har de i bestyrelsen over de forgangne år arbejdet med at fastlægge, hvilken styring der skal være omkring sundhedsvæsenet.

Det har de f.eks. gjort ved at forsøge at styrke almen praksis. Hun har sammen med bestyrelsen i Lægeforeningen bl.a. andet peget på, at der skal uddannes flere almene medicinere, så den lægelige opgave kan løftes rundt omkring i landet.

Rekruttering er et problem, der både hersker inden for almen medicin og psykiatrien. Kirsten Ilkjær vil arbejde for, at der bliver skabt uddannelsesstillinger nok, så der bliver uddannet de læger, der er behov for.