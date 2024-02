Den siddende formand for Lægeforeningen Sjælland, Johan Reventlow, er blevet genvalgt. Det skriver Lægeforeningen i en pressemeddelelse. Den praktiserende læge Johan Reventlow glæder sig til det fortsatte politiske arbejde for læger i regionen: »Jeg ser frem til at fortsætte det gode politiske arbejde i Lægeforeningen Sjælland. Mit ønske er, at vi fortsat kan bidrage til udviklingen af sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Vi har i regionen store udfordringer, og det er vigtigt at såvel rekruttering til speciallæge og uddannelsesstillingerne styrkes, for...