Ny test for virusinfektioner kan sikre, at patienter ikke får unødvendig behandling med antibiotika. Testen kan også spare hospitaler for mange penge.

En virus-test, som kun tager 50 minutter at lave, kan spare hospitaler for omkring 2.500 euro pr. patient, som ikke bliver indlagt. Testen kan på den måde hjælpe hospitaler i de pressede vintermåneder og hjælpe til med at reducere forekomsten af antibiotikaresistens ved ikke fejlagtigt at komme til at behandle virusinfektioner med antibiotika. »Indledende resultater […]