Ny ledende overlæge til Medicinsk Afdeling på Nykøbing F. Sygehus

Christian Christiansen er ny ledende overlæge på Nykøbing F. Sygehus. Han glæder sig til at blive en del af et sygehus, der ikke er større, end at man kan finde løsninger på tværs.

Det er en erfaren herre, der nu skal indgå i afdelingsledelsen. Sådan beskriver Region Sjælland Christian Christiansen, 62, der 1. november tiltræder som ledende overlæge for Medicinsk Afdeling på Nykøbing F. Sygehus. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Christian Christiansen kommer fra en stilling som ledende overlæge for Fælles Akutmodtagelse på Sydvestjysk Sygehus.

»Jeg glæder mig til at blive del af et akutsygehus, der ikke er større, end at man kan finde løsninger på tværs,« siger Christian Christiansen i pressemeddelelsen.

Den nye ledende overlæge er uddannet endokrinolog og er desuden forsker og foredragsholder, primært inden for diabetes.

De senere år er ledelse blevet en stadig større del af hans hverdag.

»Jeg interesserer mig for, hvordan vi organiserer os og udvikler fagligheden samtidig med samarbejdet. Personalet skal trives, og patienterne får noget godt ud af det, siger Christian Christensen.

Sygehusdirektør Ricco Dyhr glæder sig til samarbejdet.

»Det har været et yderst kompetent ansøgerfelt, og jeg er overbevist om, at Christian Christiansen bliver en drivkraft for tiltag til medarbejdere og patienternes bedste,« udtaler han.

Christian Christiansen bor i Farum med sin kone, hvor de bor i dobbelthus med søn, svigerdatter og børnebørn.