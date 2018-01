Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Efter et par år som specialeansvarlig overlæge for Kardiologisk Sektion på Glostrup Medicinske Afdeling tiltræder Bodil Ørkild 1. februar som ledende overlæge på Medicinsk Afdeling i Glostrup, en afdeling som organisatorisk hører under Amager og Hvidovre Hospital. Det skriver Amager og Hvidovre Hospital i en pressemeddelelse. Bodil Ørkild håber på flere digitale løsninger og mere involvering […]