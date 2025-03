Hvert år uddeles Dansk Selskab for Intern Medicins uddannelsespris til den gode, særligt engagerede underviser, delkursusleder eller uddannelsesansvarlige overlæge, der med en vedvarende indsats har medvirket til at fremme uddannelse og læring for intern medicinere. I år går prisen til Trine Langfeldt Hagen, der er uddannelsesansvarlig overlæge på Medicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Thisted. Speciallægegruppen på Medicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Thisted stod bag indstillingen, hvor begrundelsen bl.a. lød: »Da Trine kom til afdelingen som UAO var den lægelige videreuddannelse alvorligt udfordret...