Niels Jessen, professor fra Aarhus Universitet og Steno Diabetes Center Aarhus, modtager hædersprisen Bagger-Sørensen Prisen 2024 for sin forskning i type-2 diabetes. Forskningen, som Niels Jessen hyldes for, har ændret forståelsen og af type-2 diabetes’ kompleksitet og fremført nye behandlingsperspektiver. Det skriver Steno Diabetes Center Aarhus i en pressemeddelelse. »At modtage Bagger-Sørensen Prisen og den kollegiale anerkendelse er en stor glæde. Og fagligt er det et håndgribeligt bevis på, at mange enkelte forskningsresultater har formet et samlet billede, som har...