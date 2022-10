Nye forskningsresultater viser, at det er vigtigt at måle blodtryk i begge arme og bruge den højeste måling. Den lille ekstra tid, som det tager at måle blodtrykket i begge arme, kan være med til at opdage en blodprop i tide og dermed redde liv.

Forskere fra Regionshospitalet Viborg står bag nye forskningsresultater, der viser, hvor vigtigt det er at måle en patients blodtryk på begge arme og bruge den højeste måling. Afvigelser i blodtrykket kan nemlig være tegn på hjertekarsygdom.

Det skriver Hospitalsenheden Midt i en pressemeddelelse.

»Vores nye forskningsresultater viser, at sundhedsansatte finder 12 pct. flere, der har forhøjet blodtryk, hvis de måler blodtrykket på begge arme. Det er bare langt fra praksis, at alle sundhedsansatte måler blodtryk på begge arme i dag. Og derfor går nogle borgere rundt med for højt blodtryk uden at vide det,« siger ph.d. og sygeplejerske Marie Dahl, der er en af forskerne bag det nye studie.

Det tager en smule ekstra tid at måle blodtrykket på begge arme, men Marie Dahl foreslår, at man bruger to apparater på samme tid. Desuden pointerer hun, at den meget simple metode kan være afgørende for en borger i forhold til at afværge en blodprop.

»Det er vigtigt at få de rigtige borgere diagnosticeret, så vi kan få dem i behandling, der har behov for det. De her resultater er enestående, fordi det er første gang, at vi har den videnskabelige evidens for, at vi skal bruge den højeste måling af blodtryk for ikke at underdiagnosticere og -behandle forhøjet blodtryk. Det betyder, at vi bedre kan forebygge hjertekarsygdom,« fortæller det Marie Dahl.

Forskningsresultaterne er en del af et stort internationalt forskningsprojekt med 24 studier fra forskellige lande. Der indgår knap 54.000 patienter i studierne, hvoraf nogle også er fra Regionshospitalet Viborg.