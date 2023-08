Blodproppatienter, der ikke dagligt tager forebyggende behandling med aspirin, har en øget risiko for at få en blodprop i hjertet, stroke eller at dø, sammenlignet med de, der konsekvent fortsætter med at tage lægemidlet. Det viser resultaterne af et registerstudie, som læge og ph.d.-studerende Anna Meta Dyrvig Kristensen fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har præsenteret på ESC. Resultaterne antyder, at aspirins beskyttende effekt ser ud til at falde over tid. Samtidig ser det ud til, at nogle undergrupper – bl.a....