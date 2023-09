Patienter med forbigående blodpropper (transitorisk cerebral iskæmi, TCI) er associeret til en markant højere langtidsrisiko for at få et iskæmisk stroke og dø sammenlignet med den øvrige befolkning.

Det viser en registerundersøgelse baseret på 21.500 patienter med TCI fra perioden 2014-2020, som læge og ph.d.-studerende Naja Emborg Vinding fra Rigshospitalet har præsenteret på ESC i Young Investigator Award-konkurrencen. Resultaterne blev simultant publiceret i tidsskriftet Circulation.

»Vi vil gerne forhindre, at patienter med TCI ender med at få stroke, som i vores undersøgelse var associeret til en langt højere femårs-dødelighed. Gevinsten er derfor stor, hvis vi formår at forebygge at en patient med TCI får et stroke senere hen,« siger Naja Emborg Vinding.

Undersøgelsen viser, at forekomsten af iskæmisk stroke blandt TCI-patienter inden for fem år var 6,1 pct., svarende til en fem gange øget relativ risiko sammenlignet med den øvrige befolkning. 94 pct. af patienterne blev sat i blodfortyndende medicin efter deres TCI. 8,9 pct. af de patienter, der allerede havde haft en tidligere iskæmisk stroke, fik en ny iskæmisk stroke inden for fem år.

En del arbejde endnu

Den relative dødelighed blandt TCI-patienterne inden for samme periode var 26 pct. højere end i den øvrige befolkning, men 60 pct. lavere end dødeligheden blandt patienter, der allerede havde haft et iskæmisk stroke.

»Resultaterne understreger, at TCI ikke er en godartet tilstand, selv ikke efter de første tre måneders højrisikoperiode. TCI er en svær diagnose, og symptomerne er ofte forsvundet, når patienten henvender sig til lægen. Symptomerne ligner til forveksling et regelret stroke, men forsvinder de indenfor 24 timer, kalder vi det et TCI. Vi mangler fortsat viden om, hvordan TCI præsenterer sig, og hvem der er i risiko, og dette studie lægger blandt andet op til randomiserede kliniske studier, som kan undersøge effekten af blodfortyndende medicin på langt sigt,« siger Naja Emborg Vinding og afslutter:

»Stroke kan potentielt forebygges hos patienter med TCI ved grundig diagnosticering, udredning for årsagerne til TCI, og relevant forebyggende behandling. Der er sket store fremskridt inden for stroke, men der er stadig en del arbejde igen.«