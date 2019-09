Ny biomarkør kan identificere patienter i høj risiko for diabetisk nyresygdom

PRIORITY-studiet bekræfter, at urin-proteom markøren CKD273 kan bruges til at forudsige udvikling af tidlig nyresygdom hos diabetespatienter. Men studiet viser samtidig, at spiron ikke har effekt til behandling af patienter i høj risiko for diabetisk nefropati.

BARCELONA (Dagens Medicin) – Biomarkøren CKD273 kan bruges til at forudsige udvikling af tidlig nyresygdom blandt patienter med type 2-diabetes. Det viser resultaterne af det såkaldte PRIORITY-studie (Proteomic prediction and Renin angiotensin aldosterone system Inhibition prevention Of early diabetic nephRopathy In TYpe 2 diabetic patients with normoalbuminuria), som idag blev præsenteret på EASD af Peter Rossing, professor, overlæge, og forskningsleder for komplikationsforskningen på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) Peter Rossing. Præsentationen blev foretaget i samarbejde med danske Morten Lindhardt, og Gemma Currie fra University of Glasgow.

Tidlig forebyggelse af nyrekomplikationer er afgørende. Derfor var hovedformålet med projektet at undersøge urin-proteom markøren CKD273’s evne til at identificere tegn på tidlig nyresygdom. Det andet formål var at undersøge, om de patienter, der ud fra CKD273-testen var vurderet til at være i en højrisikogruppe for diabetisk nefropati, ville have gavn af behandling med lægemidlet spiron.

I undersøgelsen blev urinprøver fra 1775 patienter med type 2-diabetes testet med urin-proteom markøren CKD273, for at identificere de, der havde en øget risiko for nyresygdom. Blandt de deltagere i undersøgelsen, hvor testen pegede på høj risiko, var risikoen for at udvikle mikroalbuminuri firedoblet. I lavrisikogruppen udviklede 9 pct. af deltagerne diabetisk nefropati, sammenlignet med 28 pct. i højrisikogruppen.

»Resultaterne understøtter værdien af testen. Vi kan påvise, at den giver ekstra informationer, som kan bruges til tidlig risikostratificering af patienterne. Det taler for at bruge denne test fremover,« siger Peter Rossing, der fortæller, at samme test formodentlig vil kunne bruges til at forudsige diabetespatienters risiko for hjertesvigt og iskæmisk hjertesygdom.

»Aktuelt har testen vist sin værdi til nyrekomplikationer, men testen vil i princippet formodentlig kunne anvendes til en bredere risikovurdering,« siger Peter Rossing.

PRIORITY-studiet undersøgte også, om patienter, hvor CKD273-testen pegede på høj risiko for nyresygdom, ville have gavn af behandling med spiron. 209 højrisikopatienter blev randominseret til spiron eller placebobehandling i toethaalvt år.

»Vores konklusion på denne del af studiet er, at der ikke er effekt af spironbehandlingen blandt type 2-diabetespatienter, der havde høj risiko for progression af deres nyresygdom,« siger Peter Rossing.

PRIORITY er et konsortium bestående af 15 partnere fra 10 lande, og er et stort, EU-støttet forskningsprojekt. Samarbejdet vil fortsætte med yderligere projekter på området, mener Peter Rossing.

»Arbejdet med proteomics, metabolomics og genomics er vejen frem mod en langt mere individualiseret behandling, hvor vi bedre kan karakterisere den enkelte diabetespatient, og den helt specifikke behandling, patienten skal have. Det vil jeg gøre mit til, at vi kan arbejde videre med i nye forskningsprojekter i konsortiet,« siger Peter Rossing.