Børns indtag af gluten i 18 månedsalderen er associeret med 46 pct. stigning i risikoen for at udvikle type 1-diabetes per 10 g ekstra gluten indtaget, viser norsk undersøgelse af 86.306 børn.

Ny forskning, der netop er blevet præsenteret på den årlige kongres for European Society for the Study of Diabetes (EASD), viser, at børns indtag af gluten i 18 månedsalderen er associeret med 46 pct. stigning i risikoen for at udvikle type 1-diabetes per 10 g ekstra gluten indtaget. Derimod fandt forskerne bag forskningsresultatet ingen sammenhæng […]