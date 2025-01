Socialdemokratiet, Venstre og Konservative har fundet deres spidskandidater til formandsposten i det nye Region Østdanmark. Dermed er det kampen om, hvem der skal lede den nye region skudt i gang. Socialdemokratiet har for nyligt udpeget Lars Gaardhøj (S), nuværende formand for Region Hovedstaden, som deres spidskandidat til den fremtidige formandspost, skriver partiet i en pressemeddelelse. »Jeg er utrolig glad for og stolt over at være spidskandidat for Socialdemokratiet til den nye, store Region Østdanmark. Vi står over for en ambitiøs...