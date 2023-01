PLO-medlemmer i Midtjylland stemmer ja til ny aftale om lægevagten

Medlemmerne i de Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Midtjylland har stemt ja til en ny aftale om lægevagten. Aftalen blev stemt igennem med et klart flertal på 96,4 pct. og en stemmeprocent på 86. 1,8 pct. stemte nej, mens 1,7 pct. stemte blankt. Det betyder, at aftalen nu blot mangler at blive godkendt i regionen. Henrik Idriss Kise, formand for PLO-Midtjylland, er tilfreds med, at medlemmerne støtter op om aftalen. »Det viser også, at det er en fremtidssikret vej, som...