Kristjar Skajaa stopper som institutleder

Kristjar Skajaa stopper som leder af Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, når hans seks-årige ansættelseskontrakt udløber til sommer. Fakultetet skal derfor i løbet af 2018 finde en ny leder til Danmarks største sundhedsvidenskabelige institut. Det skriver Aarhus Universitet.

63-årige Kristjar Skajaa har været glad for arbejdet som institutleder, men at han har fundet et passende tidspunkt til at lade en anden overtage rollen.

»Jeg nærmer mig de 65 og har andre ting i livet, jeg skal nå end ’bare’ arbejde. Og jeg finder det rimeligt at give vores nye dekan, Lars Bo Nielsen, de bedste muligheder for at sætte et nyt hold, der rækker 6-9 år ud i fremtiden,« siger han i en kommentar på universitetets hjemmeside.

Dekan Lars Bo Nielsen tager Kristjar Skajaas beslutning til efterretning og konstaterer, at fakultetet mister en leder, der har opnået lang en række imponerende resultater.

»Kristjar Skajaa har en stor andel i, at traditionen for en sjælden tæt sammenhæng mellem grundforskning, klinisk forskning og klinisk udvikling er videreført og udviklet, så universitetet i dag har et forbilledligt samarbejde med alle hospitaler i Region Midtjylland‚« udtaler han til universitetets hjemmeside.

Kristjar Skajaa tiltrådte stillingen som institutleder 1. juli 2012 og afløste dengang professor Jens Christian Djurhuus. Kristjar Skajaa vil, når han stopper som institutleder, som det vigtigste bruge mere tid på sin familie, som ud over ægtefællen, overlæge, dr. med. Inge Dørup, tæller tre voksne sønner, svigerdøtre og børnebørn.