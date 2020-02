Region Hovedstaden har udpeget placeringen af ni nye kapaciteter, der »snarest muligt« sendes i opslag. Dermed får praktiserende læger endnu flere muligheder for at nedsætte sig i hovedstadsområdet.

Ni nye muligheder for at slå sig ned som praktiserende læge i Hovedstaden

Praktiserende læger som drømmer om et praksisliv i Region Hovedstaden får inden længe flere kort på hånden.

Region Hovedstaden lagde sig i denne uge fast på placeringen af de ni nye lægekapaciteter, som det blev aftalt at udmønte kort inden årsskiftet.

Ud over Vesterbro og Amager, der får tildelt to nye lægekapaciteter hver, har Region Hovedstaden vurderet, at også Indre by, Østerbro, Rødovre, Valby og Dragør har behov for en ekstra lægekapacitet.

Ifølge Qasam Nazir Ahmad (Å), formand for Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng i Region Hovedstaden, kan interesserede læger inden længe ansøge om at overtage de nyoprettede lægekapaciteter.

»Lægedækningen i Region Hovedstaden er markant bedre end i 2018, hvor vi havde store udfordringer og oprettede de to regionsklinikker. Men vi er fortsat ikke i mål og derfor er det vigtigt, at vi hele tiden kigger på behovet nogle år frem, hvor antallet af borgere fortsat ventes at stige yderligere,« siger Qasam Nazir Ahmad (Å) og fortsætter:

»Fordeles de ni kapaciteter ikke, vil Region Hovedstaden have svært ved at sikre lægedækningen i 2021, hvor der forventes en befolkningstilvækst på 13.571 borgere.«

Mange nye kapaciteter oprettet

Ud over de ni nye kapaciteter besluttede Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng i Region Hovedstaden i december måned at afsætte 10 såkaldte bufferkapaciteter, som kan slås op ved uforudsete lægedækningsudfordringer med kort varsel.

Herudover er der 27 kapaciteter fra foregående år, som er blevet overtaget af læger, men endnu ikke er aktive.

Og selvom de mange nye kapaciteter kan have en række negative konsekvenser andre steder i PLO-kæden, er udmøntningen ifølge Karin Zimmer, formand i PLO-Hovedstaden, en nødvendighed.

»Vi kan ikke have en situation, hvor de praktiserende læger hele tiden presses af højere patienttal og færre kolleger. Derfor er vi nødt til at sende flere kapaciteter i opslag velvidende, at det gør det sværere for enkelte andre læger at sælge deres praksis. Det får vi da også hug for indimellem internt, men alternativet er værre og politisk kan vi ikke sidde på to heste,« siger Karin Zimmer.