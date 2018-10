PLO og Region Hovedstaden forhandler om løsning på lægemangel

De midlertidige praksisklinikker var en sidste nødløsning, lyder det fra PLO og Region Hovedstaden, der forhandler for at finde en bæredygtig løsning på lægemanglen.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Region Hovedstaden kommer midlertidigt lægemanglen til livs med praksisklinikker på hospitaler. Men det er en kortsigtet nødløsning, og derfor er PLO og Region Hovedstaden i gang med at forhandle om en mere bæredygtig løsning. »De to klinikker kører kun et år, så vi skal finde et alternativ. Vi skaffer ikke bare 30 nye praktiserende læger […]