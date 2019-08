Praksislæger overtager patienter fra hovedstadens to regionsklinikker

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Da Region Hovedstaden for et år siden besluttede sig for at oprette to regionsdrevne lægeklinikker skete det med forsikringen om, at der blot var tale om en midlertidig løsning. Og den udmelding har vist sig at holde stik. Regionen har nu besluttet at overdrage de to midlertidige praksisklinikker på henholdsvis Amager og Frederiksberg Hospital, som […]