Næstformand i Grønlands lægeforening: Nærmest umuligt at rekruttere læger uden for Nuuk

Grønlands sundhedsvæsen er i krise, da det kniber med at tiltrække og fastholde sundhedspersonalet. Speciallæge i almen medicin og næstformand i den grønlandske lægeforening er skeptisk over for politiske tanker om rekruttering fra udlandet og opfordrer politikerne til at forholde sig realistisk til problemerne og plukke de lavthængende frugter.