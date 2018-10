Morten Breindahl er ny klinikchef for Rigshopsitalets Neonatalklinik

Fra 1. november er Morten Breindahl ny klinikchef i Neonatalklinikken på Rigshospitalet. Det meddeler hospitalet i en pressemeddelelse.

Morten Breindahl kommer fra en stilling som Patientflowchef på Karolinska Universitetshospital Universitetssjukhuset Stockholm, hvor han de seneste to år har været hovedansvarlig for alle patientforløb med ekstremt for tidligt fødte børn.

Den nye klinikchef er uddannet speciallæge i pædiatri, og han har tidligere været ansat på Rigshospitalets Neonatalklinik som afdelingslæge og leder af transportholdet. Det var under denne ansættelse, at han blev ekspert i neonatologi og i en årrække var præsident for European Society for Neonatologi (ESN).

Han beskriver sin nye stilling på Rigshospitalets Neonatalklinik (GN) som et drømmejob.

»GN er en unik neonatalafdeling i Danmark med en række specifikke landsdels- og landsfunktioner, og dermed også helt særlige muligheder for at påvirke udviklingen af neonatologien som speciale. Vi skal markere os på niveau med de bedste i verden med fokus på det gode og sammenhængende patientforløb samt den familiecentrerede pleje og behandling,« siger Morten Breindahl i pressemeddelelsen.

Det var et enigt ansættelsesudvalg, der valgte at pege på Morten Breindahl som ny klinikchef, og centerledelsen i Juliane Marie Centret, Merete Lange og Mette Friis glæder sig til samarbejdet med Morten Breindahl:

»Vi glæder os meget til samarbejdet med Morten Breindahl. Hans erfaringer fra tiden på Karolinska og hans tilgang til at arbejde med børn og syge nyfødte er yderst relevante og brugbare i det arbejde, vi har foran os frem mod BørneRiget, som åbner i 2024,« lyder det fra centerledelsen.