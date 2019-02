Astmaforsker modtager Novo Nordisk Prisen

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Novo Nordisk Prisen 2019 går til professor og overlæge Hans Bisgaard for hans banebrydende forskningsindsats om astma. Det skriver Novo Nordisk i en pressemeddelelse. Hans Bisgaard modtager prisen for sit »omfattende, højst originale og klinisk vigtige internationale forskning inden for astma hos børn«. Det forklarer Jørgen Frøkiær, som er formand for den videnskabelige komite, der […]