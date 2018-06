Molekylære forandringer viser risiko for at udvikle leddegigt

AMSTERDAM (Dagens Medicin) – To undersøgelser præsenteret på EULAR i dag giver ny viden om molekylære forandringer forud for sygdomsdebut med leddegigt. Resultaterne ventes på sigt at kunne få betydning for muligheden for at identificere de patienter, der er i særlig høj risiko for at udvikle leddegigt.

Personer med specifikke antistoffer defineres ofte som værende i risiko for at udvikle leddegigt, selvom det kun er en mindre andel af disse, som på kortere sigt udvikler aktiv sygdom.

En undersøgelse, som blev præsenteret af Lisa Baarsen fra Amsterdams Center for Reumatologi og Immunologi, viser, at bestemte genetiske signaturer er forbundet med sygdomsudvikling blandt personer i risiko for at udvikle leddegigt.

Biopsier af synovialvæv blev taget fra knæled på 67 risikopersoner. Disse personer blev herefter fulgt over længere tid, og de 13, der udviklede leddegigt, fik foretaget yderligere genetiske analyser, som blev brugt til at finde ‘genetiske signaturer’ for at måle ændringer i specifikke gener.

»Vores resultater viser tydelige molekylære ændringer i synovialvævet inden patienterne debuterer med leddegigt. Karakteriseringen af disse genetiske signaturer vil gøre os i stand til bedre at forstå patofysiologien i den prækliniske fase af sygdommen, og potentielt også identificere nye mål for lægemidler til forebyggende behandling,« siger Lisa Baarsen.

En anden kohorteundersøgelse af 129 personer, der var i risiko for at udvikle leddegigt, underbygger nyere data, som viser at kloner af dominerende B-cellereceptorer (BCR) præcist kan forudsige en forestående debut af leddegigt blandt risikoindivider.

Resultaterne af undersøgelsen viser, at antallet af dominerende BCR-kloner var signifikant forhøjet blandt personer, der var i risiko for at udvikle leddegigt inden for tre år. Grænseværdien for testen blev sat til fem eller flere dominerende BCR-kloner. Ved at bruge testen til denne kohorte blev der fundet 45 BCR-positive personer, og 84 BCR-negative. Over en opfølgningsperiode på ni år udviklede kun 13 pct. af de BCR-negative personer leddegigt, sammenlignet med 76 pct. af de BCR-positive personer.

En inddeling af kohorten i subgrupper efter antal af dominerende BCR-kloner viste en signifikant sammenhæng mellem antallet af BCR-kloner og risikoen for at udvikle leddegigt: De personer, der havde flere end 10 dominerende BCR-kloner, havde en 94 pct. risiko for at udvikle leddegigt inden for tre år. I samme periode udviklede ingen af de 84 BCR-negative personer leddegigt.

Abstract: Synovial tissue profiling in autoantibody positive at risk individuals reveals gene signatures associated with later development of rheumatoid arthritis