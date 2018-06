AMSTERDAM (Dagens Medicin) – Vaccination mod pneumokokker havde kun en beskyttende effekt hos hver tredje af en gruppe gigtpatienter i biologisk behandling, der blev fulgt på Regionshospital Nordjylland, Hjørring. Det viser en undersøgelse, som læge Sofie Rasmussen, reumatologisk afdeling i Hjørring, har præsenteret på EULAR.

Baggrunden for undersøgelsen er EULARs anbefaling af, at pneumokokvaccination bør overvejes til gigtpatienter generelt. Behov for vaccination og timing af revaccination er derimod dårligt belyst. Afdelingen i Hjørring har på baggrund af EULAR-anbefalingen siden 2009 rutinemæssigt tilbudt sine patienter en pneumokokvaccination to uger inden opstart af biologisk behandling.

Undersøgelsen er baseret på data fra 319 patienter: 186 vaccinerede og 133 uvaccinerede. Formålet med undersøgelsen var at se, hvor stor en andel af gigtpatienterne i biologisk behandling, der havde et beskyttende niveau af antistoffer mod pneumokokker samt identificere relevante faktorer, som kunne påvirke produktionen af antistoffer.

Få har antistoffer

Blandt de vaccinerede patienter havde 30 pct. et beskyttende antistofniveau, mens det samme ikke var tilfældet blandt nogle af de uvaccinerede patienter.

»En overraskende lav andel af de vaccinerede patienter har et beskyttende niveau af antistoffer. Der er ganske vist tale om surrogatmål, fordi vi ikke ved, om de til trods for den lave grad af antistoffer alligevel er beskyttet til en vis grad, og får færre infektioner, men tallene giver os alligevel et fingerpeg,« siger Sofie Rasmussen.

Undersøgelsen viste også, at en signifikant mindre andel af de patienter, der på vaccinationstidspunktet var i methotrexatbehandling, havde et beskyttende antistofniveau, sammenlignet med de patienter, der ikke var i behandling med methotrexat.

»Methotrexat er en medvirkende årsag til den ringere beskyttelse. Disse patienter har et dårligere respons på vaccinationen,« siger Sofie Rasmussen.

Afdelingen i Hjørring har som en konsekvens af undersøgelsen besluttet at tilbyde patienter med lavt antistofniveau en revaccination. Det vil samtidig give afdelingen et billede af disse patienters værdier før og efter vaccination, siger Sofie Rasmussen.