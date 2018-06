Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Ny forskning peger på, at tilfælde af depression og angst blandt patienter med leddegigt er korreleret med sygdommens aktivitet i det første år. »Disse resultater bekræfter, at både depression og angst forekommer som komorbiditeter på samme tid som en diagnose med leddegigt. Det er interessant at se, at ændringen i graden af angst og depression […]