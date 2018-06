AMSTERDAM (Dagens Medicin) – Resultaterne af den store danske IMAGINE-RA undersøgelse giver ikke på nuværende tidspunkt et entydigt svar på den gavnlige effekt af at følge udviklingen i leddegigtpatienters sygdom med regelmæssige MR-undersøgelser.

Læge, ph.d. Signe Møller-Bisgaard, Videncenter for Gigt og Rygsygdomme, Rigshospitalet, har præsenteret undersøgelsen på EULAR.

»Selvom vi når behandlingsmålet og bringer sygdommen i ro, kan vi fortsat se ledødelæggelse hos 20-30 pct. af patienterne. Vores håb med undersøgelsen var derfor, at vi ved at følge patienterne tæt med regelmæssige MR-undersøgelser kunne opnå klinisk remission og stoppe ledødelæggelsen hos flere patienter,« siger Signe Møller-Bisgaard.

Formålet med undersøgelsen var at se, om en toårig ‘treat-to-target’-strategi, hvor man målrettede behandlingen efter MR-remission – defineret som ingen tegn på knoglemarvsødem – ville føre til at flere opnåede klinisk remission, og mindre ledødelæggelse.

IMAGINE-RA er blevet til i samarbejde mellem ni reumatologiske afdelinger og otte radiologiske afdelinger i Danmark. Fra disse afdelinger blev 200 leddegigtpatienter i, hvor sygdommen var i ro, randomiseret til enten at fortsætte behandling efter gældende retningslinjer, eller til derudover at blive fulgt med supplerende MR-scanninger af hænder og håndled hver fjerde måned i to år, og om nødvendigt få tilbudt øget i medicinsk behandling, hvis der var tegn på knoglemarvsødem.

Men selvom undersøgelsen ikke kunne påvise nogen forskel på grupperne målt på graden af patienter, der opnåede remission efter gældende remissionskriterier eller ikke havde progression af ledødelæggelse, opnåede en større andel af patienterne i MR-gruppen en mere dyb remission og en forbedring i funktionsniveau.

Reduktion i inflammation

Der blev desuden set en signifikant reduktion i MR-påvist inflammation, i forhold til gruppen, som blev behandlet efter gældende retningslinjer.

»50 pct. af patienterne, der blev fulgt med MR, opnåede remission efter de sygdomskriterier, som EULAR og amerikanske ACR har opstillet, hvilket skal sættes i forhold til 30 pct. af patienterne i den anden gruppe,« siger Signe Møller-Bisgaard.

Hun peger på en række problemer i forhold til designet af undersøgelsen, som muligvis har medvirket til det negative resultat:

Det var svært at nå det kliniske endepunkt i en gruppe af patienter, hvor sygdommen allerede var i ro. I den population fungerer det ikke, men vi kan ikke afvise det muligvis ville fungere i en anden population – f.eks i en population med aktiv leddegigt. Desuden blev begge grupper i udgangspunktet behandlet aggressivt. Derfor var det svært at påvise en forskel, vurderer Signe Møller-Bisgaard.

En yderligere fejlkilde kan efter hendes vurdering være, at patienterne blev fulgt for kort tid.

»Derfor er vi nu i gang med et tiårs opfølgningsstudie på de samme patienter, IMAGINE-MORE, som er et rent observationsstudie. Her ser vi på, om den to-årige MR-styrede behandlingsstrategi på længere sigt medfører, at patienterne får færre ledødelæggelser, og at flere opnår remission og et bedre funktionsniveau. I 2026 vil vi have en mere sikker viden om, hvorvidt den signifikante forskel varer ved over tid,« siger Signe Møller-Bisgaard.

Abstract: The value of adding mri to a clinical treat-to-target strategy in rheumatoid arthritis patients in clinical remission: clinical and radiographic outcomes from the imagine-ra randomised controlled trial

Abstract: An mri guided treat-to-target strategy in rheumatoid arthritis patients in clinical remission improved mri inflammation but not damage progression – results from the imagine-ra randomised controlled trial