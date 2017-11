Midtjylland ønsker ’armslængde-princip’ for sponsoreret efteruddannelse

Nye retningslinjer for midtjyske lægers efteruddannelse åbner for sponsorater fra medicinalindustrien, hvis regionen selv kan bestemme, hvilke læger der skal have støtte.

Region Midtjylland kan være på vej mod en opblødning af forbuddet mod, at speciallæger kan få betalt deres efteruddannelse af medicinalindustrien. I første omgang lød udmeldingen fra regionen, at alle midtjyske speciallæger fra nytår skulle takke nej til tilbud om at få støtte til rejser og konferencer i forbindelse med efteruddannelse. Efter protester fra en række tillidsvalgte læger understreger koncerndirektør Ole Thomsen i en ny udmelding, at medicinalindustrien i visse tilfælde kan finansiere lægers efteruddannelse, hvis der indføres et ’armslængde-princip’ for støtten.

Stoppet for sponsoreret efteruddannelse i Region Midtjylland skal ikke forstås som, at medicinalindustrien fremadrettet er helt udelukket fra at give økonomisk støtte til lægernes deltagelse i kurser og kongresser. Det skal snarere ses som et ønske om at indføre et armslængde-princip, hvor det ikke længere er op til medicinalindustrien at bestemme, hvilke læger, der skal sendes afsted. Det pointerer koncerndirektør Ole Thomsen, der i et forsøg på at nedfælde en konkret model for et sådant armslængde-princip for nylig mødtes med først repræsentanter for Lægemiddelindustriforeningen Lif og efterfølgende under en høring med godt 30 læger, der repræsenterede specialerådene.

»For nylig har jeg afholdt et møde med Lif, der ønskede at diskutere, hvilke muligheder vi har for at opretholde et armslængde-princip, så det er hospitalerne, der bestemmer, hvem der skal på efteruddannelse, selv om det er medicinalvirksomhederne, der finansierer,« siger koncerndirektør Ole Thomsen og peger på, at en af de modeller, der har været på bordet, går ud på at lade det være hospitalernes opgave at sætte navn på, hvilke læger, der skal afsted.

»Vi har diskuteret nogle forskellige måder, som vi eventuelt kunne opretholde sponsorater på samtidigt med, at vi opretholder armslængdeprincip,« siger han.

De forskellige forslag fremlagde han i går under høringen med repræsentanterne fra specialerådene.

»Vi spurgte dem, hvad de synes til de forskellige forslag og fik en god respons i forhold til, hvad vi skal være opmærksom på af potentielle problemer og risici,« siger Ole Thomsen.

Regionens ’Udvalg vedrørende Hospitalsområdet’ skal på et møde i dag diskutere private virksomheders økonomiske støtte til speciallægers deltagelse i konferencer og efteruddannelse. På mødet skal politikerne også gennemgå og diskutere et udkast til en retningslinje for sponsoreret efteruddannelse.

Desuden vil lægefaglig direktør Jørgen Schøler Kristensen fra Regionshospitalet Horsens, der også er formand for Medicinrådet, holde et oplæg og svare på spørgsmål fra politikkerne.

»Vi har inviteret ham med for at få en diskussion om hvordan spørgsmålet om, hvem der skal finansiere efteruddannelse skal håndteres på hospitalsområdet,« siger Ole Thomsen, der nævner, at Region Midtjylland har koordineret sin strategi med Region Syddanmark.

4. december mødes Ole Thomsen med det regionale overlægeråd, den regionale lægeforening samt Yngre Læger, hvorefter han taler med repræsentanter fra det landsdækkende Foreningen af Speciallæger FAS 13. december.

»Det, vi skal tale med lægeforeningerne om er, hvilke vilkår for den enkelte læge, hvilke retningslinjer, hvilke uklarheder en ny retningslinje eventuelt efterlader nogle læger i og hvordan kan vi håndtere det ude på hospitalerne – altså lidt mere om aftalerne,« siger Ole Thomsen.